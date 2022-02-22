هادي العنزي



حسم الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية تأهله إلى الدور نصف النهائي للدوري الممتاز «المربع الذهبي» بتغلبه على برقان 76- 71 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الجولة الـ 3 للبطولة، وقبل مرحلتين من انتهاء القسم الثالث، ليرفع الأصفر رصيده إلى 18 نقطة، فيما وصل الخاسر إلى النقطة الـ 15 في المركز الخامس، ليكمل الأصفر «المربع الذهبي» إلى جانب الكويت وكاظمة والجهراء.



كما واصل الكويت سلسلة انتصاراته متجاوزا الجهراء 97-90، رافعا رصيده إلى 25 نقطة، فيما بلغ الجهراء النقطة 19 في المركز الثالث. وفي آخر مواجهات الجولة الثالثة، فاز كاظمة على القرين 96 - 55، ليواصل «البرتقالي» مطاردة المتصدر بذات الرصيد من النقاط (25 نقطة)، وفي المركز الثاني بفارق التسجيل، بينما بقي الخاسر في المركز السادس والأخير، برصيد 15 نقطة. ويقام الدور قبل النهائي بنظام «البلاي أوف»، حيث يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، بأفضلية الفوز في 3 مباريات من 5 متاحة.