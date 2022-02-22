يحيى حميدان



قررت إدارة نادي برقان فسخ التعاقد مع اللاعب البرتغالي ريناتو جوستو (24 سنة) رغم التعاقد معه الشهر الماضي خلال الانتقالات الشتوية. ويأتي هذا القرار بسبب عدم اعتراف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بريناتو، حيث لا يملك سجلا هناك، وعليه تعذر الحصول على بطاقته الدولية لعدم وجودها من الأساس.



ووصل ريناتــو الكويت قبل أسابيع ودخل في التدريبات اليومية دون أن يتمكن «الذهبــي» من تسجيلــه، علـــى الرغـــم مــن التوقيـــع معه لمـــدة عام ونصـــف العام.



إلى ذلك، لاتزال إدارة برقان تنتظر وصول البطاقة الدولية للمحترف الليبي سعد عبدالقادر والذي تم التعاقد معه في يناير أيضا.



وفقد «الذهبي» فرصة المنافسة على بطاقتي الصعود للدوري الممتاز منطقيا، حيث يحتل حاليا المركز الرابع وبرصيد 10 نقاط وبفارق بعيد عن صراع التأهل الذي انحصر بين خيطان والساحل والجهراء.