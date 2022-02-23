عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي عن ابرام عقد مع إحدى شركات التأمين الصحي التكافلي لتقديم تأمين صحي للمعلم والمعلمة الكويتية اعتبارا من 27 مارس المقبل ولمدة عام كامل.

وقال الهولي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الجمعية ستفتح باب التسجيل خلال الفترة من يوم 13 الى 17 مارس المقبل، مشيرا ان للمعلم الاختيار بين تغطية الـ 10 آلاف دينار أو تغطية الـ 5 آلاف دينار.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين د.منصور العبدلي لـ «الأنباء» أن التأمين الصحي التكافلي للمعلمين يشمل العديد من الخدمات الصحية والتغطيات المختلفة داخل المستشفيات والعيادات الخارجية، موضحا ان الجمعية تسعى لتقديم المزيد من الخدمات خلال الفترة القادمة لأهل الميدان التربوي وذلك تقديرا للرسالة والجهود التي يقومون بها لخدمة أبنائنا الطلبة والعملية التعليمية.



وذكرت وثيقة التأمين، التي تلقت «الأنباء» نسخة منها، سعر علاج الأمراض المزمنة يتراوح من 500 إلى 800 دينار، كما انه تم تخصيص 1500 دينار للمعلمة تشمل الحمل والولادة، بينما علاج الأسنان من 400 إلى 600 دينار. وتتضح تفاصيل الوثيقة في الصور المرفقة.



