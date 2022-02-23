آلاء خليفة



كشفت الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية والتطوير الاداري بوزارة التعليم العالي لمياء الملحم انه تمت الموافقة من وزارة المالية على صرف مكافأة الصفوف الامامية لموظفي وزارة التعليم العالي والذين عملوا خلال جائحة كورونا ويقارب عددهم 154 موظفا في مختلف ادارات الوزارة.



وأوضحت الملحم في تصريح خاص لـ«الأنباء» انهم بإدارة الشؤون الادارية والمالية انهوا جميع الاجراءات الخاصة بالصرف وتم تحويلها الى البنوك لإيداعها في الحسابات البنكية للموظفين تمهيدا لصرفها للموظفين قبل عطلة الأعياد الوطنية.



وأفادت الملحم بأن المبلغ الذي قررته وزارة المالية يقارب 22 ألف دينار، موجهة جزيل الشكر والتقدير لموظفي وزارة التعليم العالي على الجهود التي قاموا بها خلال فترة الجائحة والذين استحقوا عليها صرف هذه المكافأة وذلك لعملهم بكل جد واخلاص ومثابرة واصرار على عدم توقف العمل ليوم واحد بالوزارة خاصة وان طبيعة عمل الوزارة تختلف عن العديد من الجهات وذلك لارتباطها بالمكاتب الثقافية بالخارج كما وجهت جزيل الشكر والتقدير لوزارة المالية والعاملين فيها على حسن تعاونهم خلال هذه الفترة.