ناقش مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم تقارير اللجان المتعلقة بالبرامج الحديثة التي من شأنها تزويد سوق العمل بمدخلات غير تقليدية وعالية الكفاءة لتعزيز قدرة الكويت التنافسية عالميا.



وقال المدير العام للجهاز د. حمد العدواني في بيان صحافي، إن الاجتماع الـ19 لمجلس الإدارة برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف ناقش تقارير اللجان بغية المحافظة على جودة التعليم ومتطلبات التحصيل العلمي التي تقتضي وضع الضوابط اللازمة لضمان تحققهما.



وأضاف العدواني أن المجلس ناقش في اجتماعه مواضيع عديدة منها مذكرة بشأن مقترح تقديم شعار وهوية مرئية جديدة للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



وأشار إلى تقديم رئيسة قسم التصميم المرئي والداخلي في كلية العمارة بجامعة الكويت د.سارة المضف عرضا يشرح فكرة الشعار الجديد كونها رئيسة الفريق المشكل في إعادة تصميم الهوية المرئية للجهاز.



وأفاد بأن مجلس الإدارة ناقش أيضا مذكرة حول الالتحاق بالدراسة في مؤسسات تعليمية ببعض الدول كما أحيط المجلس علما بالتقارير حول الزيارات الافتراضية لجامعة الفيصل وجامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية وفقا لمعايير الزيارات الافتراضية المستحدثة التي وضعها الجهاز أخيرا.



وثمن العدواني الدعم المتواصل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإسهاماتهم العديدة في رئاسة وعضوية لجان الجهاز وفرق العمل فيه التي أسهمت بشكل كبير في إصدار العديد من القرارات «التي كان لها طيب الأثر على جودة التعليم».