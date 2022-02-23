آلاء خليفة



استقبل رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد مندني، وبحضور عضو الرابطة أ.د.مد الله سويدان، وفدا من منظمة الصحة العالمية بمرافقة عدد من مسؤولي المناطق الصحية ضمن زيارتهم لمنطقة العديلية. وضم الوفد كلا من الخبير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للمدن الصحية د.نزار عبدالرحيم الفكي، ومستشارة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية د.سمر الفقي، إضافة الى عدد من مسؤولي منطقة العديلية الصحية وهم كل من د.جابر المنيفي رئيس اللجنة التعليمية، ومستشار اللجنة التنسيقية لمنطقة العديلية الصحية د.غسان العثمان، صلاح الموسى السيف المنسق العام ورئيس اللجنة البيئية، بسام النوري رئيس لجنة الخدمات، كما رافق الوفد من مركز الصقر الصحي كل من طبيب المركز د.حامد حنفي والسيد هاني. وجاءت هذه الجولة بهدف الاطلاع على الإجراءات المتبعة لتصبح منطقة العديلية منطقة صحية عالمية أسوة بمنطقة اليرموك، وقد تعرف وفد المنظمة على الرابطة ومقرها في منطقة العديلية ودورها خلال جائحة كورونا، وكذلك دورها في خدمة منتسبيها والمجتمع وقد شرح رئيس الرابطة د.أحمد مندني للوفد نبذة عن تاريخ الرابطة وتأسيسها والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها في كليات الهيئة المختلفة.