ثامر السليم



ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.بدر فهد البديوي اجتماع مجلس الجامعة رقم (2/2022) صباح أمس، والذي عقد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالخالدية، بحضور أعضاء المجلس.



وفي هذا الصدد صرح أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.مرضي العياش بأنه تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع رقم (1/2022) الذي عقد بتاريخ 17/1/2022.



وأشار إلى موافقة المجلس على اعتماد خطة القبول وإعلانه وشروطه وأعداد المتوقع قبولهم في كلية الدراسات العليا 2022/2023، كما اعتمد قرار مجلس الجامعة بشأن تحديد الرسوم الدراسية للطلبة غير المقيدين بمرحلة البكالوريوس والطلبة غير المقيدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعة، كذلك اعتماد قرار مجلس الجامعة بشأن اختبار الـIELTS كأحد متطلبات القبول لبرامج الدراسات العليا.



وذكر أ.د.العياش أنه تم اعتماد التقرير النهائي لعمليات القبول للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 2021/2022، كما تمت الموافقة على تعديل التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2022 لجميع كليات الجامعة عدا كلية الحقوق وكليات مركز العلوم الطبية، مشيرا إلى موافقة المجلس على طلب الحصول على الاعتماد الكندي لبرنامج (دكتور في الصيدلة) من مؤسسة الاعتماد الأكاديمي (CCAPP).



وذكر أن المجلس اطلع على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن لائحة اختيار رؤساء الأقسام العلمية بالكليات، كما اطلع على مذكرة في شأن إضافة البند 5 إلى المادة 26 من لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية.



وأضاف أ.د.العياش أنه تم عرض مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للقيام بمسابقة على مستوى كليات الجامعة وأقسامها العلمية لرفع نسبة مشاركة الطلبة في التقييم.



وأشار إلى اطلاع المجلس على مذكرة بشأن إلزام الطلبة والباحثين من هيئة أكاديمية ومن منتسبي جامعة الكويت كتابة جهة الانتماء Affiliation الخاص بجامعة الكويت.

وأفاد بأن المجلس اطلع على المقترح المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط في شأن انتقال كلية العمارة إلى المبنى الشمالي بكلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية، ورأي عمادة كلية العمارة في هذا الشأن.



كما ناقش المجلس مقترح ربط مراكز العمل بالجامعة مع النظام المالي في الأمانة العامة لتحديد حقوق وواجبات (مسؤوليات) وحدات العمل كافة وربطها بمؤشرات قياس الأداء، كما تمت مناقشة العبء الدراسي الاعتيادي (الكامل) للطالب المقيد بجامعة الكويت.

وذكر د.العياش أن المجلس قد وافق على مذكرة كلية الدراسات العليا في شأن تعديل المواد (12 و13 و30) من لائحة كلية الدراسات العليا، كما اطلع المجلس على مذكرة القبول والتسجيل في شأن أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم لجميع التخصصات فيما عدا تخصصات الكليات ذات النظام السنوي، وتخصصات كلية العلوم الطبية المساعدة في العام الجامعي 2021/2022.

وأضاف أن مجلس الجامعة وافق على اقتراح كلية الطب بترقية عضو هيئة التدريس بقسم الأمراض السريرية د.معاذ الأنبعي لدرجة أستاذ مشارك، فضلا عن مناقشة عدد من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.