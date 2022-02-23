أعلن نائب رئيس المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست) ورئيس مكتبها الإقليمي لقارة آسيا م.عدنان المير افتتاح الملتقى العلمي الآسيوي السادس لمنظمة الملست العالمية بندوة العلوم والثقافة الإماراتية تحت رعاية وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري.



ولفت م.المير إلى أن الملتقى الذي ينظمه مكتب ملست الإقليمي لقارة آسيا ويستضيفه نادي الإمارات العلمي بندوة العلوم والثقافة تستمر فعالياته حتى يوم 26 الجاري، مؤكدا أن الوزيرة سارة بنت يوسف الأميري أشادت خلال جولتها على أجنحة المعرض بحسن التنظيم والإرادة القوية لدولة الإمارات ومنظمة الملست على مزيد الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا، مبينا أنه بالإضافة إلى معرض المشاريع العلمية يتخلل الملتقى جملة من الورش والحلقات العلمية في مواضيع الذكاء الاصطناعي وبراءات الاختيار والإحاطة بالمخترعين.



وأوضح أن أيام الملتقى تشهد انعقاد الجمعية العمومية لمكتب ملست الإقليمي لقارة آسيا ومؤتمر طلابي حول «مستقبلنا في الفضاء»، مثنيا على مشاركة الكويت بوفد طلابي من 12 طالبا و4 مشرفين إضافة إلى رئيسة الوفد الموجهة العامة للعلوم منى الأنصاري بمشاريع علمية متنوعة في مواضيع الطاقة المتجددة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لاقت إشادة وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف خلال جولتها بجناح الكويت.