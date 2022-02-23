ثامر السليم



علمت «الأنباء»، من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن مجلس الجامعة في اجتماعه الذي عقد أمس قد وافق على إعادة النظر بموافقة مجلس الخدمة المدنية على جواز تولي أعضاء الهيئة الأكاديمية عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة، مشيرة إلى أنه تمت إعادة تشكيل اللجنة الفنية لنظام فرق العمل واللجان في جامعة الكويت، وإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين في الجامعة.



واشارت المصادر إلى ان المجلس اعتمد مذكرة عمادة القبول والتسجيل بشأن أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم لجميع التخصصات فيما عدا تخصصات الكليات ذات النظام السنوي، وتخصصات كلية العلوم الطبية المساعدة في العام الجامعي 2021-2022.



ولفتت المصادر إلى أن مجلس الجامعة وافق على لائحة اختيار رؤساء الاقسام العلمية بالكليات، مؤكدة إعادة النظر في مقترح للقيام بمسابقة على مستوى كليات الجامعة وأقسامها العلمية لرفع نسبة مشاركة الطلبة لمزيد من الدراسة.



كما صادق المجلس على بنود وقرارات اجتماع مجلس الجامعة السابق والتي شملت خطة واعلان وشروط القبول وأعداد المتوقع قبولهم في كلية الدراسات العليا 2022-2023، وقرار تحديد الرسوم الدراسية للطلبة غير المقيدين في مرحلة البكالوريوس والطلبة غير المقيدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعة وقرار اختبار «الايلتس» كأحد متطلبات القبول لبرامج الدراسات العليا، والتقرير النهائي لعمليات القبول للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 2021-2023 وتعديل التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني.



وذكرت المصادر ان المجلس وافق على اقتراح ربط مراكز العمل بالجامعة مع النظام المالي في الامانة العامة لتحديد حقوق وواجبات جميع وحدات العمل وربطها بمؤشرات قياس الأداء، مضيفة ان المجلس وافق على تعديل مواد في لائحة كلية الدراسات العليا.



وأوضحت المصادر أن المجلس اعتمد الموافقة على إضافة بند 5 إلى المادة 26 من لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية، الذي يختص في بند الترقيات بمسألة تقييم البحث من قبل لجنتي القسم والكلية، اللذين يحددان عملية نشره ام لا، مبينة ان المجلس وافق كذلك على انتقال كلية العمارة إلى المبنى الشمالي بكلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم الجامعية.