كشف مدير تطوير الأعمال في شركة «UPayments» لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية طارق البداح عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الاتصالات المتنقلة - زين في إطار منصة Z-HUB المتكاملة التي أطلقتها الشركة مؤخرا لخدمة كل احتياجات الشركات الناشئة في السوق الكويتي.



وأوضح البداح في بيان صحافي، أن شركة «UPayments» ستقوم بخدمة أصحاب تلك المشروعات في مجال المدفوعات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، وبالتالي تتم المساهمة من قبل الشركة في تسهيل تلك المدفوعات.



من جانبها، أشارت محلل تسويق حلول الأعمال في شركة زين الكويت روان الأسد، إلى أن رؤية زين دائما ما تستهدف خدمة كل فئات المجتمع ومن بينها المبادرون وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينة أن التعاون مع شركة يوبيمنتس يستهدف في المقام الأول خدمة تلك الفئة ويعزز في الوقت نفسه ثقة أصحاب الأعمال في تلك الفئة.



وأوضحت أن الشراكة مع يوبيمنتس للمدفوعات الإلكترونية تأتي كونها رائدة في هذا المجال، مستدركة بأن تلك الخطوة تعزز المساهمة في هذا المجال، وتؤكد في الوقت نفسه المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها زين لكل الفئات والقطاعات بالمجتمع.