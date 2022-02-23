أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أن مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه مؤخرا سيسعى للوصول إلى أقصى درجات التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية لتحقيق الصالح العام وتنمية القطاع العقاري والاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.



وقال العوضي في أول تصريح له عقب اختياره رئيسا لمجلس الإدارة، إن الاتحاد سيبني مسيرته القادمة على جهود مجالس الإدارات السابقة وسيواصل العمل لإكمال ما بدأوه بتشريعات وقوانين متعلقة بالشأن العقاري، بالتوازي مع مراعاة مصلحة المواطن، لتحقيق بيئة عمل صحية وصالحة للشركات وأصحاب الأعمال.



وأوضح العوضي ان الاتحاد سيستمر بالتواصل مع لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة وتقديم مقترحاته لحل القضية الإسكانية التي أصبحت الهاجس الأكبر لكل أسرة كويتية، لاسيما مع طول مدة الانتظار والارتفاع الجنوني في أسعار عقارات السكن الخاص.



وأكد أن الاتحاد عازم على العمل مع مجلس الأمة لوضع تشريعات عقارية جديدة تواكب التغيرات والتطورات المتسارعة في هذا السوق، وذكر أنه بات من الضروري توسيع قطاع الترفيه وتوسيع رقعته وجعله جاذبا للشركات الخاصة والمستثمرين ومفتوحا للمنافسة الحرة التي تصب في مصلحة المواطن.



وأكد العوضي أن الاتحاد سيبذل جهودا لتحسين وتطوير أسلوب وإجراءات بيع العقارات في المزادات العقارية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للمزادات يتضرر منه كثير من ملاك العقارات وأيضا المواطنين.



وذكر أن الاتحاد سيقدم مقترحات لوزير العدل لمعالجة السلبيات التي تكتنف المزادات سواء في مرحلة الإعلان عن المزاد أو خلال عملية الترسية ذاتها أو ما عداها، سواء تعلق الأمر بالمشتري أو من يرسو عليه المزاد أو الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم المزادات العقارية.



من جانبه، أكد عبدالرحمن حمد التركيت نائب رئيس مجلس الإدارة ان دور الاتحاد باعتباره المرجع الأول لقطاع العقارات في الكويت سيركز على تقديم الاستشارات المهنية المبنية على الحقائق المدعومة بالأرقام والأسس العلمية في المجال العقاري.

لاسيما أن الاتحاد يحمل بين جنباته، خبرة نحو ثلث قرن قضاها في خدمة القطاع العقاري والاقتصاد الوطني وأضاف أن الاتحاد سيتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء بنك معلومات عقارية يتسم بالشفافية والدقة، موضحا أن قطاع العقار تضرر كثيرا من أزمة كورونا، معتبرا أن مرحلة التعافي الحالية التي أعلنها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح وتخطي الكويت للموجة الأخيرة من الجائحة ستمثل مناخا ملائما لمساعي الاتحاد لتنمية قطاع العقار.