أعلنت شركة كامكو إنفست عن نجاح فريق الاستثمارات المصرفية في إدارة وتنفيذ 22 صفقة خلال عام 2021 بلغت قيمتها 4.8 مليارات دولار في قطاعات الأعمال الثلاثة والتي تشمل أسواق رأس مال الأسهم وأسواق رأس مال الدين وعمليات الاندماج والاستحواذ. وقد تميز عام 2021، بنجاح فريق الاستثمارات المصرفية في الدخول إلى أسواق جديدة بما في ذلك السعودية وسلطنة عمان والأردن والبحرين إلى جانب أنشطته القائمة في الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة.



وفي هذا السياق، قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية عبدالله الشارخ: «كان عام 2021 حافلا ومتميزا للاستثمارات المصرفية بمختلف قطاعاتها التي شهدت ارتفاعا قياسيا سواء بعدد أو قيمة الصفقات المنجزة. نحن فخورون بالسجل الحافل بالإنجازات الذي بنيناه على مدى السنوات الماضية وقدرتنا على المحافظة على مكانتنا كلاعب رئيسي وأساسي في الأسواق المحلية والإقليمية. فمن خلال خبراتنا في شتى القطاعات والقدرات التقنية وتواجدنا الإقليمي والإمكانات التي نتمتع بها في عملية استقطاب رؤوس الأموال، تمكنا من تقديم خدمات الاستشارات الاستراتيجية والهيكلة وتنفيذ الصفقات الرئيسية التي تضيف قيمة لكل من العملاء والسوق».