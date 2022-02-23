أعرب العضو المنتدب لشركة بوينغ العالمية في الكويت مساعد الهولي، عن خالص تقديره للقيادة الكويتية لجهودها في ترسيخ الطيران كواحد من بين القطاعات الرئيسية المساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035 التنموية.



وقال الهولي في بيان صحافي: «بالنيابة عن شركة بوينغ وجميع موظفيها والعاملين فيها، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني الـ 61 للكويت».



وأكد أن اليوم الوطني للكويت يمثل هذا العام فرصة لتنشيط السفر والسياحة في الدولة، مع عودة الحركة لرحلات السفر الجوي في المنطقة وانتعاشها، كما تمثل هذه المناسبة الغالية فرصة لنسلط الضوء على الجهود التي بذلتها وتبذلها القيادة الكويتية وهيئات الطيران المدني، والعمل الرائع الذي تم إنجازه خلال فترة الوباء، والذي يملأنا جميعا بمشاعر الفخر والامتنان.



وأضاف انه خلال هذه الفترة المتغيرة، ساهمت «بوينغ» بتقديم خدماتها للاستجابة للوباء، وذلك بالاستعانة بطائرات بوينغ «C-17 Globemaster III»، حيث تمكنت الكويت من استكمال مهمتها في تقديم المساعدات الطبية اللازمة، وشاركت الطائرات في نقل معدات الحماية الشخصية، وإيصال الإمدادات الطبية الضرورية، وإعادة المواطنين، ونقل مرضى كورونا.



كما قامت الخطوط الجوية الكويتية بتسيير العديد من رحلات العودة إلى الوطن على متن طائرات بوينغ، بالإضافة إلى دورهم بنقل المعدات والأفراد من وإلى أرض الوطن.



وتابع الهولي، بالقول: «لقد صمدت قيادة الكويت وبقيت قوية وثابتة في مواجهة الشدائد، وأثبتت الحكومة الكويتية التزامها النابع من رؤيتها بدعم تعافي وانتعاش قطاع الطيران ونموه، وبدورها تشهد الاستراتيجية الوطنية المتمثلة في رؤية الكويت 2035 والهادفة إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري هام على المستوى الإقليمي والدولي، على جهود الدولة لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع الطيران المدني».



وقال ان شركة بوينغ تفخر بكونها جزءا من الكويت، منذ انطلاق طائراتها برحلاتها منذ أكثر من 50 سنة، وستحافظ على هذا الإرث وعلى التزامها بتلبية احتياجات الطيران التجاري ودعم متطلبات البلاد الدفاعية.



وأشار إلى انه بهدف تعزيز تواجدها في الكويت، أعلنت شركة بوينغ مؤخرا افتتاح مكتب جديد لها بالبلاد، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، بموجب قانون الاستثمار المباشر في البلاد.



وأضاف: «نحن حريصون على تنمية مواهب الشباب الكويتي في قطاع السفر الجوي كوننا جزءا من الشركات المتزايدة في تبني التقنيات المتطورة كوسيلة لتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة، ولطالما دعمت شركة بوينغ على مر السنين العديد من البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية في الكويت».



ولفت إلى أن الشركة دعمت أيضا «إنجاز» في إنشاء برنامج ريادة الأعمال لمساعدة الطلاب من ذوي الأفكار التجارية القابلة للتطبيق في الحصول على التوجيه والتمويل الأولي، وجلبت برنامج تدريب المدرسين التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) من قبل مؤسسة الشباب العربي إلى الكويت.



وختاما، شدد الهولي ان الشركة ستحرص على الدوام للاستفادة من الفرص لتنمية شراكاتها، بما يعود على جميع الأطراف بالفائدة على المدى الطويل، ويدعم قطاع الطيران والدفاع والخدمات في الدولة.