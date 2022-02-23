قال وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، إن عجز الموازنة للعام 2021/2022 تراجع بنسبة 67%، ليصل إلى 3 مليارات دينار بدعم من ارتفاع أسعار النفط.



واعتبر الشريعان أن تخطي سعر برميل النفط 100 دولار سوف يشعل المضاربات، واصفا الأسعار الحالية للخام بأنها مبالغ بها، وارتفاعها مرتبط بالتوترات الجيوسياسية.



وأعرب الشريعان في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، عن اعتقاده بأن السعر المناسب للنفط بالنسبة للمستهلك والمنتج يتراوح بين 65 و80 دولارا، وأوضح أن سعر برميل النفط، وفق تقديرات موازنة الكويت، يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل.