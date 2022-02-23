التقى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وذلك بحضور رئيسها الفخري يوسف صالح العثمان، حيث أكد الوزير خلال اللقاء على أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية من جمعيات النفع العام الرائدة في النظام الاقتصادي الكويتي.



وأكد الشريعان على أن الجمعية تعد صمام أمان للنظام الاقتصادي بشكل عام، موضحا الأهمية الكبيرة لمهنة المحاسبة والمراجعة في استقرار المجتمع اقتصاديا وماليا.



من جانبه، لفت رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل عبدالمحسن الطبيخ إلى أن جمعية المحاسبين والمراجعين تمثل قيمة مضافة للاقتصاد لما تسهم به في تطوير أداء المهنة ومزاوليها، مستدركا أن تأسيس هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة يمثل أهمية وضرورة ملحة لتوجيه المهنة إلى مزيد من التطور، مستدركا أن إنشاء الهيئة سيخفف كثيرا من الأعباء والمهام على جهات الدولة المختلفة ومن بينها وزارة التجارة والصناعة، كونها ستتولى تأهيل كوادر وطنية من المحاسبين حديثي التخرج، بالإضافة إلى تنظيم المهنة بشكل عام.



وأشار إلى أن التفكير في تأسيس هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة يأتي في ظل قيام دول خليجية مجاورة بتأسيس هيئة للمحاسبة والمراجعة انعكست إيجابا على أدائها الاقتصادي وتطور دور المهنة ومزاوليها.



وأوضح الطبيخ أن الهيئة لن تكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية، كونها ستمول نفسها ذاتيا من خلال الرسوم الرمزية التي ستتقاضاها من الشركات مقابل الخدمات التي سيتم تقديمها لهم.



وأشار إلى أنه تم التقدم بمقترحات مهنية أخرى تضمنت: برنامج التعليم المستمر لمراقبي الحسابات وتنظيم المهنة في السوق، تنظيم العمل بين وزارة التجارة والصناعة والمكاتب المحاسبية، عقد اختبارات القيد في سجل مراقبة الحسابات، مع إيلاء اهتمام كبير للجمعية لاختبارات القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة من حيث عقد تلك الاختبارات في موعدها، وهو ما يعزز من دخول مراقبي حسابات جدد إلى السوق وتعزيز دورهم في تطوير المهنة.



كما تناول اللقاء مقترحات أخرى شملت، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الاستشارية لهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية بالإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة الخليجية وتطوير مركز الخبرة المحاسبية وأعمال الخبرة وتقييم النظم المالية بالقطاع الخاص والحكومي وتصفية الشركات والمؤسسات المالية بالإضافة إلى تطوير آليات رقابية تحقق أهداف وحدة التحريات المالية.



وقال الطبيخ إن اللقاء تناول، كذلك، أهمية قيام الشركات الجديدة في السوق بتعيين مراقب حسابات لها منذ البداية، حتى لا يحدث تلاعب من قبل البعض في الميزانيات الخاصة بتلك الشركات، وأن يكون هذا الأمر مراقب بشكل إلكتروني من قبل الوزارة والجهات الرقابية الأخرى.