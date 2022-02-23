أعلنت مجموعة إنوفست عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت المجموعة صافي ربح بلغ 746 ألف دولار، مقارنة بربح قدره 5.03 ملايين دولار لعام 2020، أي بانخفاض نسبته 85%، وبلغت ربحية السهم 0.25 سنت، مقارنة بـ 1.69 سنت عن عام 2020.



وقالت المجموعة في بيان صحافي إن هذا التراجع يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية من عقود المقاولات والاستثمارات العقارية، علاوة على عكس مخصص في 2020 للذمم المدينة ضمن أحد استثمارات الشركة العقارية بقيمة 5.77 ملايين دولار.



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة إنوفست م.محمد الشلفان: «في ظل مواصلة التحديات التي واجهت العالم بأسره في 2021 وتداعيات وتأثير كورونا على الصعيد الصحي والاقتصادي، واصلت المجموعة في التركيز على استثماراتها القائمة وإعادة هيكلتها والسعي إلى رفع كفاءتها وأدائها وذلك لتوسيع محفظة الأصول المدرة في المجموعة وتحقيقا لمبدأ الاستدامة».

وأضاف: «التزاما بتوجه مجلس الإدارة الجديد الذي تمت الإشارة إليه مؤخرا وتحقيقا لمبدأ الاستدامة، استطاعت المجموعة بناء تحالف استراتيجي مع شركة سمو القابضة في السعودية، حيث مكن هذا التحالف من وضع خارطة طريق واضحة للتخارج من أحد الاستثمارات الرئيسية للمجموعة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست ياسر الجار: «يسعدنا أن نرى مواصلة مجموعة انوفست في تحقيق الربحية والمحافظة عليها منذ 2016، من حيث دعم والمساهمة في استدامة الإيرادات من المقاولات على مدار 3 سنوات قادمة، استطاعت شركة تامكون للمقاولات وهي ذراع المقاولات للمجموعة من الحصول على مناقصات بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون دولار».