عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم بالأداء الجيد لفريقه أمام النصر وتتويجه بالفوز 2-1 في مواجهة الدور ربع النهائي بكأس سمو ولي العهد اول من امس، مضيفا ان اللقاء جاء صعبا على الفريقين وكلاهما قدم عطاء متميزا على مدار الشوطين، كما أن اللقاء اتسم بطابع مواجهات الكؤوس، وقد وصل السماوي إلى مرمى النصر مرات عدة، وأضاع فرصا كان بالإمكان ترجمتها إلى أهداف، وفي الشوط الثاني تمكنا من حسم النتيجة بهدفين، وتأهلنا إلى الدور نصف النهائي، ونتمنى حظا أوفر للنصر.



وذكر إبراهيم أنه يحترم جميع الخصوم، في إشارة إلى العربي خصمه المتوقع في نصف النهائي، وقد تغلبنا على القادسية، وتجاوزنا النصر، وسنواجه العربي، والسالمية من الفرق المتميزة و«كعبه عالي» أمام الفرق الكبيرة دون استثناء. من جانبه قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر محمد المشعان ان فريقه كان يأمل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة كأس سمو ولي العهد والتي خرج منها أول من أمس على يد السالمية بعد الخسارة 1-2 في الدور ربع نهائي للبطولة.



وأشار المشعان إلى أن «العنابي» قدم شوطا أول ممتازا وشوطا ثانيا جيدا، وعلى الرغم من معرفتنا أن قوة السماوي تكمن في الكرات الثابتة الا اننا لم نتمكن من إيقاف مكامن خطورتهم، وأهنئهم على التأهل واتمنى لهم التوفيق في المباريات المقبلة. وأضاف ان الهدف الذي نريد تحقيقه في هذا الموسم هو البقاء بالدوري الممتاز والوصول إلى أبعد نقطة في بطولتي كأس سمو الأمير وكأس الاتحاد. من جهته، قال نجم وسط النصر اللاعب مشاري العازمي ان مباريات الكؤوس تختلف عن منافسات الدوري، والعنابي قدم شوطا أول جيدا، وهدف التعادل للمنافس جاء من ركلة ثابتة حسب رأيي لم تكن خطأ بالأساس، وتلك التفاصيل هي التي تؤثر على النتيجة النهائية، مؤكدا أن النصر سيظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة.