يحيى حميدان



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان هاني الصقر أن الهزيمة من الفحيحيل 5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي ضمن الدور ربع النهائي من كأس سمو ولي العهد تعود لغياب التوفيق في الركلة الترجيحية الأخيرة.



وأضاف الصقر في حديث خاص مع «الأنباء» أن اللعب المغلق من الطرفين خلال المباراة يعتبر أمرا طبيعيا بسبب طبيعة مباريات الكؤوس، مشيرا إلى أن فريقه «الأحمر والأسود» كان أكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص في الـ 120 دقيقة ولكن لم نتمكن من ترجمة هذا الأمر إلى هز شباك المنافس. وبين أنه قام بإجراء تبديل وحيد فقط طوال الـ 120 دقيقة، عبر خروج سعد المطيري والدفع بدغيم الرشيدي في الدقيقة 111، وذلك لعدم توافر لاعبين يمتلكون الخبرة اللازمة لمثل هذه المباريات، إذ ان دكة احتياط خيطان أغلبها من العناصر الشابة والتي تحتاج الوقت لاكتساب الخبرة. وأوضح الصقر أن الهزيمة من الفحيحيل لن تؤثر على طموحاتنا الكبيرة في دوري «stc» للدرجة الأولى، مؤكدا أن التأهل للدوري الممتاز هو الهدف الأول بالنسبة لخيطان.