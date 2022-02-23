يعقوب العوضي



تأهل فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية الـ 40 المقامة في تونس بعد فوزه على الأولمبي الجزائري 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وخسر فريق الكويت أمام فريق الكامل والوافي العماني بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء اول من امس ليحتل الأبيض المركز الثالث في مجموعته.



من جانب اخر فجر فريق الكرة الطائرة بنادي برقان مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على العربي 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز، وبذلك يتأهل برقان إلى المربع الذهبي من البطولة في مشاركته الأولى اذ رفع رصيده الى 12 نقطة فيما بقي العربي على رصيده السابق بـ 11 نقطة. وقدم عضو مجلس الادارة ورئيس الجهاز الاداري في نادي برقان محمد العسكر مكافآت مالية للاعبين بلغت 100 دينار لكل لاعب بعد الفوز. وفي السياق ذاته، فاز الشباب على الصليبخات 3-1 ورفع رصيده الى 12 نقطة، بينما بقي الصليبخات على رصيده السابق 3 نقاط



الى ذلك، تتوجه بعثة فريق القادسية إلى البحرين اليوم لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.