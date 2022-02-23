غادر إلى دبي وفد نادى الطموح الكويتي الرياضي للمشاركة في اكسبو دبي 2020.



ويضم الوفد 34 من اللاعبين واللاعبات والمدربين والإداريين برئاسة رحاب بورسلي رئيس مجلس إدارة نادي الطموح والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي التي أكدت قبيل المغارة، حرص النادي على المشاركة في هذا الملتقى العالمي الذي يمثل اكثر من 190 دولة انطلاقا من المسؤولية الوطنية بتمثيل الكويت وإبراز دورها الريادي في رعاية أبنائها من الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية لاسيما وان هذه المشاركة تتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية.



وأضافت أن نادى الطموح استعد جيدا لتقديم مشاركة مميزة وإبراز الوجه الحضاري الرائد والمشرق لأنشطة ورياضة ذوي الإعاقة الكويتية من خلال عدد من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية الفنية والتراثية ذات الطابع الوطني المستوحاة من شعار اكسبو 2020 (تواصل العقول.. وصنع المستقبل)، مشيرة إلى إن هذه المشاركة تعد بمنزلة الترجمة الفعلية لمفهوم المشاركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أصدرتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتمكين والدمج الاجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الالتزام المجتمعي لهم، وتوفير الفرص والبيئة المناسبة لتمكينهم كأفراد قادرين على التميز والإبداع من المساهمة في تحقيق نماء وازدهار مجتمعاتهم.