مبارك الخالدي



تأهل العربي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد بعد فوزه على الصليبخات 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس على ستاد نادي الكويت ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة، ليضرب العربي موعدا مع السالمية في مباراة مرتقبة في الدور نصف النهائي.



سجل الأهداف الليبي محمد الصولة (9)، والكرواتي جوسيب كنزيفيتش (84)، وبندر السلامة (90+2). ودخل العربي المباراة بتشكيلة مغايرة لمواجهاته السابقة، شهدت مشاركة الحارس جاسم العوضي وسلطان العنزي كقلب للدفاع والظهير علي عبدالرسول. وانطلقت المباراة بمحاولة مبكرة للصليبخات بعد تسديده البرازيلي سانتوس لكن ابعدها الحارس جاسم العوضي الى ركنية (3)، لينتفض العربي بعدها فارضا سطوته وسيطرته من حيث الاستحواذ وتنويع اللعب والهجوم من الاطراف والعمق. ومن كرة عرضية للظهير عبدالرسول ارتقى لها الصولة ليسكنها برأسه في شباك الحارس براك العنزي (9)، وأتبعها الصولة بتسديدة من خارج المنطقة نجح العنزي في إبعادها إلى ركنية (20). واخترق وليد الشعلة دفاعات الصليبخات من العمق وسدد كرة لكنها كانت في متناول الحارس العنزي (23)، وكانت للصليبخات محاولات خجولة ابرزها تسديدة فرانك مارتين من خارج المنطقة مرت قريبة من القائم الايسر للحارس العوضي (34). وفي الشوط الثاني، تخلى الصليبخات عن حذره الدفاعي، فيما شكل العربي ضغطا على غريمه بغية التسجيل وتأمين النتيجة لكن تألق الحارس العنزي ومنع اكثر من فرصة. وأشرك مدرب العربي انتي ميشا اللاعبين جوسيب كنزيفيتش والسنوسي الهادي بهدف زيادة الكثافة الهجومية، ومن تمريرة بندر السلامة نجح كنزيفيتش في إحراز الهدف الثاني للاخضر (84)، وقبل ان تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة مرر سلمان العوضي كرة عرضية قابلها بندر السلامة مباشرة في مرمى الصليبخات، لتنتهي المباراة بفوز عرباوي مستحق.