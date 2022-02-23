هادي العنزي



تنطلق مساء اليوم الجولة الرابعة للقسم الثالث من الدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة لقاءين من العيار الثقيل على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، حيث يلتقي القادسية مع الكويت في الـ 5:30 مساء، وتتبعها مواجهة الحسابات الخاصة بين برقان والقرين في الـ 7:30 مساء.



يسعى القادسية رابع الترتيب (18 نقطة)، وبعد أن ضمن تأهله للدور قبل النهائي، ودخوله المربع الذهبي، للحصول على المركز الثالث، بفوز على الكويت متصدر الترتيب (25 نقطة) يضمن له تجاوز الجهراء لمواجهة صاحب المركز الثاني في المربع الذهبي، عوضا عن ملاقاة متصدر الترتيب، بحسب نظام البطولة. من ناحيته، يسعى الكويت لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، ورفع جاهزيته الفنية إلى أقصى مراحلها لضمان الدخول في الأدوار الحاسمة وقد وصل إلى أفضل مستوياته.



وتحمل المواجهة الثانية بين برقان والقرين، صراعا كبيرا، حيث يسعى القرين سادس الترتيب (15 نقطة) للفوز على برقان الخامس (18 نقطة)، فيما يأمل لاعبو برقان تفادي الهبوط المباشر لدوري الدرجة الأولى إذا ما انتهت المسابقة وهم في مؤخرة الترتيب.