هادي العنزي



بارك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل الكرواتي داليبور ستاركيفيتش لفريقه التأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس سمو ولي العهد، بعد تخطي خيطان بركلات الترجيح 6-5، بعدما انتهت المباراة بوقتها الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.



وذكر ان اللاعبين قدموا كل ما لديهم أمام خصم طامع في التأهل الى نصف النهائي، وكانت مباراة صعبة من الناحية النفسية على اللاعبين، لكون الفريق خسر بنتيجة كبيرة في المباراة التي سبقت مواجهة خيطان، أمام النصر 0-4 في الدوري الممتاز، لكننا تجاوزنا تلك المرحلة بالتحضير الجيد، والتركيز العالي طوال دقائق المباراة.



وقال داليبور إننا حاولنا وضع حد للمباراة قبل الذهاب إلى ركلات الترجيح، وتمكنا من الوصول عبر عدة فرص، لكننا قوبلنا بخصم أجاد التموضع الدفاعي، وإغلاق المساحات الصغيرة أمام مرماه، حتى ذهبنا إلى الترجيحية التي كنا فيها أفضل حظا منهم،



ولفت إلى أن فريقه سيتحضر جيدا لمواجهة الدور نصف النهائي بغض النظر عن هوية الفريق المتأهل.