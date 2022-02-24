تماشياً مع شعاره المؤسسي «بنك للحياة»، يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) التزامه بتلبية احتياجات عملائه في جميع الأوقات، والتأكيد على تواجده الدائم بينهم في مختلف المناسبات، حيث أعلن البنك عن استمراره في تقديم خدماته وحلوله المصرفية المتنوعة للعملاء على مدار الساعة عبر قنواته البديلة ومنصاته الرقمية المختلفة، وذلك خلال العطلة الرسمية المقبلة، والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بكل من اليوم الوطني ويوم التحرير، كذلك مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.



حيث سيقوم KIB بتعطيل أعماله ابتداء من يوم الأحد الموافق 27 فبراير وحتى الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، على أن يقوم البنك باستقبال عملائه على نطاق محدود يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 و3 مارس 2022، وذلك في الفرع الرئيسي وكل من فرع الفروانية، والسالمية، والجهراء، والأحمدي، كما سيستمر الفرع الرئيسي وفرعا السالمية والأحمدي في تقديم خدمات البنك لعملائه من الأفراد والشركات، وسيستأنف KIB تقديم جميع خدماته المصرفية عبر كل فروعه المصرفية بعد انتهاء العطلة الرسمية مباشرة، يوم الأحد الموافق 6 مارس 2022.



وبهذه المناسبة، يتقدم KIB للجميع بأطيب التهاني وأسعد التبريكات، مؤكدا على استمراره بتقديم خدماته المصرفية إلكترونيا على مدار 24 ساعة، حتى يتمكن عملاء البنك من متابعة أعمالهم وإنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى الكفاءة دون تعطيل، والمتمثلة في تطبيق الهواتف الذكية KIB Mobile، الذي يتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، كذلك خدمة «KIB دايركت» من الهاتف نقال دون إنترنت، إضافة إلى خدمة «live chat» وKIB «أونلاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، كما سيستمر KIB في مساندة عملائه على مدار الساعة عبر مركز الاتصال الهاتفي على الرقم 1866866، داخل وخارج الكويت، أو الخدمة الهاتفية المرئية للهواتف الذكية.



وقد أكد KIB أيضا جاهزية أجهزة السحب الآلي ATM التابعة للبنك لاستيعاب الطلب المتزايد على عمليات السحب النقدي المتوقع خلال هذه العطلة الطويلة، وذلك من حيث توفير السيولة الكافية، وتوافر عدد الأجهزة في مختلف المناطق في الكويت.