استقبل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان صباح أمس بمبنى الغرفة، الرئيس التنفيذي للغرفة العربية - الأميركية ديفيد حمود.



وفي هذا السياق، تطرق الوزان إلى تاريخ العلاقات الاقتصادية وسبل تنمية أوجه التعاون بين الكويت والولايات المتحدة، مؤكدا أن البلدين يتمتعان بإمكانات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري يجب الاستفادة منها، وذلك من خلال دور الغرف التجارية.



وأشار الوزان إلى أن الولايات المتحدة تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للكويت، إذ تحتل المرتبة الـ 12 في قائمة الدول المستوردة، والمرتبة الـ 2 للدول المصدرة، مؤكدا أن القطاع الخاص الكويتي له خبرات وتجارب استثمارية ناجحة ونموذجية في العديد من دول العالم.



من جانبه، أعرب حمود عن سعادته لزيارة الغرفة، مثمنا جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات مع أميركا، مشيدا بالتعاون الإيجابي الذي تقدمه غرفة الكويت للغرفة العربية الأميركية، مؤكدا حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.