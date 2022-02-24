مشعل العثمان: البنك حقق نتائج تشغيلية ومالية ممتازة.. رغم تحديات «كورونا» واضطرابات سلاسل التوريد

نتائج 2021 تثبت مرة أخرى وبشكل جلي قوة ومرونة نموذج أعمال «المتحد».. وتوزيع مخاطره بالأسواق



أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 156.6 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2021، بزيادة قدرها 265% عن أرباح نفس الربع من عام 2020 التي بلغت 42.9 مليون دولار.

وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة في صافي دخل الفوائد وانخفاض في مستوى صافي المخصصات الائتمانية.

وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.3 سنت عن فترة الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 0.3 سنت للربع ذاته من عام 2020.

كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 147.5 مليون دولار للربع الرابع من عام 2021 (الربع الرابع/2020: 47.9 مليون دولار، بزيادة 208.1%).

وبلغ صافي دخل الفوائد 227.6 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2021 (الربع الرابع/2020: 199.4 مليون دولار، بزيادة 14.1%).



وقد أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة ـ بعد استثناء حصص الأقلية ـ بلغت 607.2 ملايين دولار لمجمل العام 2021، بزيادة قدرها 34.3% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 452.2 مليون دولار مدعومة بنمو متحوط في المحفظة الائتمانية والانخفاض في المخصصات نتيجة للتحسن الاقتصادي العام.

وارتفع بالتالي كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن عام 2021 ليبلغ 5.6 سنتات، مقابل 4.1 سنتات لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 641.2 مليون دولار لعام 2021 (2020: 334.9 مليون دولار، بزيادة 91.5%).

وبلغ صافي دخل الفوائد لعام 2021 ما قيمته 871.8 مليون دولار (2020: 799.4 مليون دولار، بزيادة 9.1%)، ويعزى ذلك للنمو المتوازن المدروس في الأصول وللتراجع في تكلفة السيولة.



كما ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة 11.7% ليبلغ 4.5 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2021 (31 ديسمبر 2020: 4 مليارات دولار).

وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين صعودا ليبلغ معدل 13.8% لعام 2021 (2020: 10.4%)، في حين سجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة ارتفاعا بلغ 4.6% لتبلغ 41.9 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2021 (31 ديسمبر 2020: 40.1 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس نموا متزنا في الميزانية العمومية بما يتوافق مع تعافي الأوضاع التشغيلية الحالية في الأسواق التي يخدمها البنك. كما سجل العائد على متوسط الأصول صعودا ليبلغ 1.6% لعام 2021 (2020: 1.2%) مدعوما بالتطور في صافي الأرباح المحققة.



واستمر البنك في المحافظة على أفضل مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعد القروض غير المنتظمة نسبة 2.4% من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2020: 2.6%)، مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، حيث بلغت 83.1% (31 ديسمبر 2020: 85.9%)، وهي نسبة تغطية محافظة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المتاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون.



من ناحية أخرى، فقد سجل البنك أيضا معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة إجمالي التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 29.5% (2020: 29.3%)، ويرجع الفضل في ذلك إلى تركيز البنك على رقمنة خدماته وعملياته بنجاح ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة للمجموعة وإلى المنهجية المتبعة في تحديد أوجه وأحجام بنود المصروفات ومردوداتها.



وعلى ضوء ذلك، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 3 سنتات لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (2020: 1.25 سنت للسهم) إلى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 10% (2020: 5%).



وتعليقا على هذه النتائج، صرح مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد بالقول: «حقق البنك الأهلي المتحد نتائج تشغيلية ومالية ممتازة في عام 2021 على خلفية مليئة بالتحديات بسبب الجائحة والاضطرابات الناشئة في سلسلة التوريد وتقلبات السوق المدفوعة بالضغوط التضخمية، ما يثبت مرة أخرى وبشكل جلي قوة ومرونة نموذج أعماله وتوزيع مخاطره في الأسواق المتعددة».



وأضاف: «خلال عام 2021، نجحت مجموعة البنك الأهلي المتحد في إتمام إصدار صكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة ـ 1 بقيمة 600 مليون دولار، من خلال شركتها التابعة في الكويت بعد استدعاء واسترداد كامل مبلغ صكوكها الدائمة القائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة ـ 1 الصادرة في عام 2016 بقيمة 200 مليون دولار، كما نجح البنك أيضا في إصدار الصكوك طويلة الأجل بقيمة 600 مليون دولار في البنك الأم في إطار إقبال كبير على الاكتتاب من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين الرئيسيين على المستويين الإقليمي والدولي، ما يدل على مكانة البنك الأهلي المتحد وسلامة أوضاعه المالية وتمتعه بتوقعات مستقبلية إيجابية في السوق.

سيواصل البنك الأهلي المتحد التعامل بحكمة مع الأوقات الصعبة وغير المسبوقة التي ما زالت سائدة من خلال توفير بيئة تشغيل آمنة لجميع الموظفين والعملاء والأطراف ذات المصلحة، عن طريق توسعة وتحديث قدراته عن بعد لمعاملات الأعمال ودعم جميع احتياجات عملائنا بالإضافة إلى حماية وتطوير قدرته على زيادة أعماله وأرباحه من خلال تدابير النمو العضوي وغير العضوي».



جدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي بلغ حجمها نحو 42%من إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2021.

وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا، وذلك من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين ـ حيث يقع مقره الرئيسي ـ والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، وبنوك شقيقة في عمان وليبيا، إلى جانب فرع متكامل لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة.



ومن كبار مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%).



وقد حصد البنك أرفع الجوائز التقديرية العالمية اعترافا بأدائه المتميز على مدى سنوات طويلة، من بينها: جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط» من قبل كل من مجلة «ذي بانكر» (لعامي 2016 و2006) ومجلة «يوروموني» (لعامي 2012 و2007).

كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في البحرين عدة مرات خلال سنوات عمله.