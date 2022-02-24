في أجواء سادتها حالة من البهجة والفرح بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت، نظم البنك التجاري يوما مفتوحا لمشاركة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير مع موظفيه، من خلال إقامة جناح تراثي، في المقر الرئيسي للبنك، وتوزيع الهدايا الوطنية.



وقد حظي الجناح بحضور رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد دعيج الصباح، ورئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ، وفريق الإدارة التنفيذية، بما يعكس حرص الإدارة العليا بالبنك على مشاركة موظفي البنك فرحة الأعياد الوطنية.



وفي هذا السياق، صرحت أماني الورع، نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي: حرصنا في البنك التجاري على بدء الاحتفال بالأعياد الوطنية من مطلع فبراير من خلال تزيين وإضاءة مبنى البنك الرئيسي، احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، منوهة في هذا الصدد أن البنك ودعما لروح الأسرة الواحدة بين الموظفين قد رأي تنظيم هذه الفعالية التي لاقت استحسانا كبيرا من الموظفين وساهمت في عقد اللقاءات الودية بين الموظفين، ولو لفترة وجيزة، بعيدا عن أجواء العمل.



وتوجهت الورع بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية الوطنية، وكذلك من فريق قطاع التواصل المؤسسي، الذي حرص على تنظيم توافد الموظفين في القاعة المعدة للاحتفال بهذه الفعالية، مؤكدة أن تنظيم البنك لمثل هذه الفعاليات يساهم في تعزيز الروح الوطنية، وترسيخ حب الكويت بين موظفيه، في إطار مسؤوليته المجتمعية تجاه موظفيه والمجتمع الذي يعمل فيه.