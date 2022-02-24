تزامناً مع احتفالات العيد الوطني وعيد التحرير، تقدم «سبلاش» خصما بنسبة 50% على جميع أنواع الغسلات لدى جميع محطات الغسل الآلي للسيارات المنتشرة في الكويت، عدا محطة سبلاش الكائنة في منطقة المنصورية.



ولفتت شركة السور لتسويق الوقود، في بيان صحافي، أنها تقدم هذا الخصم لكافة شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن عرضها الخاص بالخصم لخدمة الغسل الآلي للسيارات سار من 24 حتى 28 فبراير الجاري.



وأوضحت أن تلك الخصومات المتميزة التي تخص بها عملاءها، تنطلق من حرصها على عملائها.



ولفتت الشركة إلى أن عروضها الحصرية ستتواصل من أجل تقديم كل ما هو متميز لعملائها، مؤكدة أن طرح تلك العروض ليس المقصود منه رفع حجم مبيعاتها وحصتها السوقية من الوقود بقدر ما تهدف إليه الشركة من تقديم أفضل المميزات لتوطيد علاقاتها مع العملاء، وتحفيزهم على الحفاظ على الصحة الشخصية والصحة العامة للمجتمع.