هادي العنزي



حصد فريق الكراتيه بنادي الفتاة 48 ميدالية متنوعة، ليتوج بالمركز الأول للبطولة الأولى للكراتيه للسيدات، التي اختتمت أمس الأول على صالة اتحاد الكراتيه بالسالمية، وحصل فريق سيدات نادي الكويت على المركز الثاني بأفضلية عدد الميداليات الذهبية، عن ناديي العربي وفتيات العيون اللذين حلا في المركز الثالث، وجمع كل من الأندية الثلاثة 12 ميدالية متنوعة، فيما حل فريق سيدات نادي اليرموك بالمركز الخامس بـ 9 ميداليات مختلفة.



وحضر ختام البطولة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكراتيه محمد الجاسم، ورئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد سعاد الرومي، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية المشاركة في البطولة.



من جهتها، أشادت سعاد الرومي بالأداء الرفيع الذي قدمته العديد من اللاعبات المشاركات في البطولة بمختلف المراحل السنية. وقالت:«جاءت البطولة الأولى للكراتيه ناجحة بامتياز، بمشاركة 94 لاعبة من 14 ناديا وأكاديمية بمختلف الأوزان، وشهدنا منافسات متكافئة في «الكاتا»، والقتال الفردي، والقتال الجماعي، بما يعد بمستقبل واعد لكراتيه السيدات».