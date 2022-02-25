أكد نائب المدير العامة للهيئة العامة للشباب حسام الصالح دعم أكاديمية الشركة الكويتية للاستثمار، خصوصا أن الهدف الأول من إطلاقها خدمة براعم كرة القدم، لتجهيزهم وصقل خبراتهم ومواهبهم سواء في اللعبة أو الأمور الحياتية الأخرى.



وقال الصالح، على هامش الحفل الذي أقامته أكاديمية «الكويتية للاستثمار» تحت رعايته احتفالا بالأعياد الوطنية: «أتقدم بالشكر إلى القائمين على الكويتية للاستثمار الذين تقدموا بطلب للتعاون مع الهيئة العامة للشباب لإقامة الأكاديمية، والذي تمت الموافقة عليه بشكل فوري، فالهيئة على أهبة الاستعداد لدعم كل من يسعى إلى خدمة الوطن»، مشيرا إلى أن هيئة الشباب لديها 8 أكاديميات رياضية تضم 1600 لاعب، وتعمل في الوقت ذاته على دعم المزيد من الأكاديميات من أجل إعداد أكبر عدد من اللاعبين في جميع المراحل السنية.



من ناحيته، أبدى الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي إعجابه بمهارات ومواهب اللاعبين خلال المباراة الاستعراضية التي أقيمت ضمن فقرات الحفل، مشددا على أن الشركة لن تألو جهدا في تقديم خدماتها للمجتمع الكويتي بصفة عامة كونها جزءا لا يتجزأ منه، والشباب بصفة خاصة.



ولفت السبيعي إلى أن الشركة تدعم بقوة أكاديميتها الرياضية التي لا تهدف إلى الربح على الإطلاق، من أجل تجهيز اللاعبين رياضيا ودراسيا وسلوكيا ودينيا وإكسابهم العديد من المهارات في شتى مجالات الحياة.



وتوجه السبيعي في ختام تصريحه بالشكر إلى المدير العام للهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع، ونائب المدير العام حسام الصالح على دعمهما للأكاديمية، ومد يد التعاون مع الشركة.



بدوره، قال المدير العام للشركة الكويتية للاستثمار فواز الأحمد ان السنوات المقبلة ستشهد تطوير الأكاديمية والارتقاء بها بشكل مستمر، مؤكدا أن الشركة تعمل بشكل مستمر على دعم الشباب بلا مقابل مادي، وحققت نجاحا لافتا للنظر في هذا الأمر منذ 60 عاما.