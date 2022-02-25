أعلن أمين سر نادي الرياضات البحرية أحمد أبل عن تنظيم نادي الرياضات البحرية بطولة الكويت للدراجات المائية تحت شعار «القدرة والتحمل» برعاية الهيئة العامه للرياضة.



وقال أبل إن نادي الرياضات البحرية سيقيم الجولة الأولى يوم الثلاثاء 1 مارس في حين ستقام الجولة الثانية يوم الجمعة 4 مارس في شاطئ المارينا كریسنت، مضيفا ان سباق «القدرة والتحمل» للدراجات المائية يضم 3 فئات تشمل فئة المحترفين وفئة المبتدئين وفئة الأشبال وذلك بهدف إثراء المنافسة وفتح المجال أمام التنافس الشريف.



ودعا أبل الراغبين في المشاركة ببطولة الكويت للدراجات المائية إلى التوجه الى مقر النادي في منطقة صباح السالم أو موقع نادي الرياضات البحرية على «انستغرام».