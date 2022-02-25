سجل بطل رياضة القفز المظلي الحر ومؤسس مركز «كويت سكاي دايف» إبراهيم الربيعان إنجازا غير مسبوق بتنفيذه قفزة من ارتفاع 13 ألف قدم بأكبر علم في سماء الكويت بمساحة 800 متر مربع تحت شعار «عليت مجدا ورفرفت فخرا»، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية للبلاد.



وأهدى الربيعان هذا الإنجاز الأول من نوعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد والى الشعب الكويتي، مشيرا إلى ان الإنجاز يمثل إضافة نوعية الى تاريخ الرياضة الكويتية الحافل بجهود الأبطال بكافة الرياضات، لاسيما رياضة القفز المظلي الحر التي تميز شباب الكويت من الجنسين خليجيا وعربيا بممارستها.