مبارك الخالدي



وافقت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم التي عقدت أمس بالإجماع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي والمقدمة من 14 عضوا. وترأس الاجتماع الذي عقد بمقر اتحاد الكرة رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف، بحضور ممثل الاتحاد الدولي حسن حسان وممثل الاتحاد الآسيوي «عبر تقنية زووم»، ونائب رئيس الاتحاد أحمد عقلة والأمين العام صلاح القناعي ورئيس لجنة الرياضة النسائية فاطمة حيات وممثلي 13 ناديا، فيما غاب عن الحضور ناديا القادسية وكاظمة.



ووافقت الجمعية العمومية على أن تنتخب الرئيس ونائبي الرئيس، على ان يختار الرئيس في اول اجتماع لمجلس الإدارة من بين النائبين المنتخبين نائبا له للشؤون المالية ونائبا للشؤون الفنية.



وعدلت الجمعية العمومية على المادة 35 فقرة (4 ج) على الا يقل عمر المرشح عن 25 عاما ولا يزيد على 70 عاما في وقت يوم الترشح.



من جانبه، قال الشيخ أحمد اليوسف إن أعمال الجمعية العمومية غير العادية نجحت في الموافقة بالإجماع على التعديلات المقترحة، والسبب ان هذه المقترحات مقدمة وموقعة من 14 ناديا، وقد انعقدت الجمعية العمومية بنصاب كامل بحضور 13 ناديا من اصل 15 ناديا، وتمت الموافقة على مقترح أن يكون هناك اثنان في منصب نائب الرئيس، كما تمت الموافقة على تغيير جزئي لبعض لوائح محكمة التحكيم الرياضي. وأضاف اليوسف انه تم تكليف ثلاثة أندية بالتوقيع على محضر الاجتماع وترجمته وإرساله الى الاتحاد الدولي، مشيرا الى موافقة الاتحاد الدولي مسبقا على التعديلات، وسيقوم الاتحاد الكويتي بإرسال التعديلات الى الهيئة العامة للرياضة لتقوم بدورها باتخاذ اللازم نحو نشر النظام المعدل بالجريدة الرسمية وبعده بـ 45 يوما يقوم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالدعوة لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لافتا إلى أن هذه الخطوة ربما ستؤخر اجراء الانتخابات المزمعة إقامتها مدة أسبوعين أو ثلاثة عن موعدها السابق.



إلى ذلك، كشف نادي القادسية في بيان أمس أسباب عدم حضوره اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، لافتا الى انه خاطب اتحاد الكرة لموافاته بالبنود الموقعة من الـ 14 ناديا لدراستها، إلا أن الاتحاد لم يرد، موضحا أنه قرر عدم الحضور لبطلان إجراءات الدعوة وإجراءات التعديل على النظام الأساسي للاتحاد.