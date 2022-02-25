هادي العنزي



أهدت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم الإنجاز الكبير الذي حققه أبطال الكويت للمعاقين بحصدهم أكثر من 17 ميدالية متنوعة، وفوزهم بالمركز الأول لكرة السلة للمنتخبات في دورة الألعاب البارالمبية الثالثة لمنطقة غرب آسيا، إلى سمو الأمير، وسمو ولي العهد، والشعب الكويتي قاطبة. وتختتم منافسات دورة غرب آسيا الثالثة غدا السبت في المنامة.



وذكرت الغانم أن عدد الميداليات الكويتية إلى ازدياد قبل ختام البطولة، وأن نتائج البطولة كشفت عن التقدم والإنجاز الكبير الذي شهدته رياضة المعاقين الكويتية في ألعاب كرة السلة، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والبوشيا، والريشة وألعاب الإعاقة البصرية. وشكرت الغانم سفير الكويت بالبحرين الشيخ ثامر الجابر ونائبه أنس السلوم، وجميع أعضاء السفارة على حسن الاهتمام والمتابعة، والحرص الدائم على توفير كل السبل لوفد الكويت.