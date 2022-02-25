تحتفل الكويت «العزيزة على قلبي» بالعيد الوطني المجيد وذكرى التحرير يومي 25 و26 الجاري، وهو احتفال عزيز على قلبي دائما وأبدا، لما لهذه الدولة من مكانة كبيرة في قلوبنا، حيث أعتز وأفتخر بأنني تعرفت فيها على أشخاص أكن لهم كل المحبة والتقدير، ولا يسعني في هذه المناسبة السعيدة إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى حكومة الكويت وأبناء الشعب الكويتي وجميع الرياضيين، متمنيا للكويت كل الازدهار والرفعة. وقد ارتبطت بالكويت منذ أول زيارة لي في العام 1974 عندما كنت في بداية طريقي الصحافي الرياضي، وذلك لحضور وتغطية دورة كأس الخليج العربي الثالثة، ومن بعدها بدأ مشواري مع العزيزة على قلبي «الأنباء» الجامعة التي تخرجت فيها وأسهمت مساهمة كبيرة فيما وصلت إليه من مكانة أفخر بها، فقد تشرفت بأن أكون أقدم موظف فيها منذ أن سجلت بكشوفاتها في يناير 1976، واستمر عملي فيها حتى يومنا هذا، وقد تتلمذت فيها على يد أساتذة أعتز بهم.



وللكويت مكانة خاصة في قلوبنا جميعا، ولا يختلف اثنان على حبها، فهي رغم مساحتها الصغيرة إلا أن قدرها ومكانتها كبيرة، فهي صاحبة المواقف الإنسانية التي لا تنسى والتي لا يضاهيها أحد.. نسأل الله ان يحفظ حبيبتنا الكويت ويديم عليها أعيادها ويمن عليها بنعمه.