خواجة لـ «الأنباء»: الوضع المعيشي وراء الانكماش.. وتجديد الإقامات عائق كبير

العراقي لـ «الأنباء»: أسعار السمك المنخفضة فرصة للراغبين في تخزينها



محمد راتب



شهد سوق شرق للسمك عصر أمس انكماشا غير مسبوق في حركة البيع والشراء على الرغم من احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية التي كان من المتوقع أن تكون انفراجة لحال السوق المتدهورة منذ 3 أشهر، لكن اللافت للانتباه هو انخفاض أسعار السمك بشكل كبير يمكن عشاقه من شرائه وتخزينه.



وخلال جولة «الأنباء» أكد البائع المخضرم في سوق السمك أحمد خواجة في تصريح خاص أن أسعار السمك منخفضة بشكل كبير بسبب عدم الإقبال على الشراء، حيث هبط النويبي الوسط إلى سعر قياسي بلغ 1.250 و1.5 دينار، والشعوم 2.5 دينار، والسبيطي بين 2.750 و3 دنانير، والكويتي 3.5 دنانير.



وذكر أن هناك العديد من الأسباب وراء ما يجري، أبرزها الوضع المعيشي وعدم قدرة البعض على تجديد الإقامات بسبب ارتفاع تكاليفها التي بلغت 850 دينارا ما تسبب في ركود البيع والشراء، حيث أكثر الباعة غير قادرين على التجديد، موضحا أن الوضع لم يتحسن على الرغم من حلول الأعياد الوطنية وتزامن ذلك مع كون الجمعة عطلة، مبينا أن البسطات للأسف الشديد تعاني من خسائر غير مسبوقة منذ 3 أو 4 أشهر.



بدوره، ذكر البائع سعيد العراقي لـ «الأنباء» أن الفترة السابقة شهدت ركودا في حركة البيع والشراء لكن الأمر تحسن بشكل طفيف خلال أيام الأعياد الوطنية وقبلها بقليل، موضحا أن أسعار السمك المنخفضة فرصة للراغبين في تخزينها فالنويبي الكويتي وصل إلى 1.5، والشعوم الكويتي 2 دينار.