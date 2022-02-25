تفقد محافظ حولي علي الأصفر عددا من النقاط الأمنية خلال جولة أجراها برفقة مدير أمن محافظة حولي اللواء عبدالله العلي للاطلاع على الاستعدادات المقدمة من الجهات المعنية.



والتقى محافظ حولي عددا من القيادات المشاركة في تأمين المواطنين والمقيمين، كما استمع إلى شرح عن الخطة التنفيذية ومستوى التنسيق بين كل القطاعات المشاركة.



وأعرب محافظ حولي عن تقديره وشكره للجهات المشاركة وتجاوبها مع المواطنين والمقيمين، مشددا على ضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار خلال هذه الفترة، متمنيا من الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.