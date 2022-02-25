ليلى الشافعي



اعرب مدير مركز تعزيز الوسطية في وزارة الأوقاف د.عبدالله الشريكة عن اعتزازه بذكرى استقلال وتحرير الكويت، مؤكدا انها أيام لا تنسى مدى الدهر.



وتحدث الشريكة لـ «الأنباء» عن يوم التحرير، فقال: في تلك الفترة كنت عسكريا في وزارة الداخلية، وفي نفس يوم الغزو التحقت بمقر عملي في مقر إدارة الجنسية والجوازات ثم رجعنا إلى بيوتنا ومكثنا مدة أسبوع تقريبا، خرج الوالد الى المملكة العربية السعودية وخرجت لإخراج الأهل ثم رجعت للكويت مع مجموعة من الشباب الكويتي.



وتعرضنا للأسر ومكثنا فترة في السجون العراقية في سجن الجهراء في اللواء 35 ثم اللواء السادس وبعد التحقيق معنا حولونا الى الزبير ومكثنا فيها ثلاثة أسابيع.



وأضاف الشريكة: نقلونا الى سجن صفوان، طبعا لم يكن يعلمون أننا عسكريون. وبعد دفع مبالغ لبعض القادة العراقيين تمت محاكمتنا في البصرة ثم خرجنا الى الكويت والتحقنا بقوات المقاومة في عدة مناطق ثم خرجنا مرة أخرى الى المملكة العربية السعودية ثم التحقت قبل التحرير بيوم بقوات الداخلية في منطقة المكس في الرياض ثم نقلونا عبر الباصات الى مدينة الدمام، وهناك سلمونا الأسلحة ونقلونا الى الكويت مع قوات الداخلية الكويتية، وعند دخولنا الكويت ذهبنا الى إدارة الداخلية في مدينة جنوب السرة ثم ذهبت الى البيت أتفقده وكانت المشاعر مختلطة بالفرح الشديد جدا وبالحزن على ما كنا نراه من آثار الدمار والخراب والسيارات المحروقة وآلات العسكريين المدمرة، وكنا نرى البلد موحشا بعد أن كان مشرقا ومزدهرا تشع أنواره في كل مكان، رأيناه مدينة أشباح وكيف دمروا الطرقات والبنية التحتية وحاولوا طمس معالم الكويت، لكن الله برد علينا هذه المشاعر الملتهبة وحولها الى مشاعر العزة والأشواق لرؤية الأرض الطيبة.



وتابع: ثم التحقت بمركز حدود النويصيب بعد التحرير بأسبوعين وعادت الأمور بحمد الله تعالى وعادت الكويت الى ازدهارها وبدأت الحياة بعد اندحار المحتلين، ورغم أن أول رمضان بعد التحرير كنا نعيش بلا كهرباء ونحتاج الى المياه في منازلنا وكنا نفطر على الشموع، ولكن سعادتنا بعودة الكويت هي السائدة، أيام لا تنسى سيخلدها التاريخ. (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين).