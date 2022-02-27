بيروت - منصور شعبان

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إن «لبنان الذي كان وسيبقى جزءا من العالم العربي، يعيش اليوم أزمة غير مسبوقة على كل المستويات، وحكومتنا تحاول حلها بكل الإمكانات المتاحة، ونتوكل على الله».

وأضاف في كلمة له من السراي، خلال حفل تكريم الفائزين الأوائل في الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه بمجال القانون والقضاء على مستوى الوطن العربي، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: «ننتظر من أشقائنا العرب تفهم وضعنا جيدا والوقوف إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ومساعدتنا على تحمل الأعباء التي فاقت قدرتنا».

وخلص ميقاتي للقول: «لقد أدركنا في لبنان منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أوعلى خط تماس هناك. والتقاتل لن يوصل إلى رابح وخاسر»، مشددا على أن «الانتصار لا يكون إلا بالتفاهم بين الشركاء وبالعناية بمستقبل أجيالنا الجديدة وبرسم مستقبل يحقق طموحاتها».

وكان أبو الغيط افتتح الاحتفال بكلمة قال فيها: «نعتز بأن تحتضن مدينة بيروت هذا الاحتفال، فهي منارة العلم دائما»، مضيفا:«ان هذا الحفل يستمد أهميته من أهمية القضية التي يتناولها، فضلا عن تجسيده للاهتمام العربي المتزايد بأدوات البحث العلمي».

وتابع أبو الغيط: «لاتزال الجامعات العربية تعاني من انخفاض تصنيفها على مستوى العالم لافتقارها إلى وسائل الابتكار والرصانة في البحث العلمي».

وأوضح: «ان رفع مستويات البحث العلمي والابتكار هو ركيزة أساسية من ركائز ما يسمى بمجتمع المعرفة».