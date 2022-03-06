أشادت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح رحاب بورسلي بمشاركة وفد النادي في معرض إكسبو دبي 2020.



وقالت بورسلي عقب عودة الوفد إن المشاركة اشتملت على تقديم عروض رياضية وفنية ووطنية نجحت في تقديم صورة مشرفة حظيت بتقدير واحترام الجميع لرياضة ذوي الإعاقة الكويتية في هذا المحفل الدولي، وأبرزت ما توليه الكويت من رعاية واهتمام لهذه الفئة الغالية من أبنائها. وأكدت أن اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري كانوا على مستوى الحدث في تسجيل حضور مميز وإبراز الوجه الحضاري والريادي للكويت من خلال العروض الرياضية والمسرحية والشعبية التي تزامنت مع احتفالاتنا بالأعياد الوطنية.



وأعربت عن سعادتها بمستوى إقبال وتفاعل الجمهور والرواد مع عروض «أبناء الطموح» التي جسدت شعار إكسبو 2020 (تواصل العقول.. وصنع المستقبل). كما ثمنت إشادة وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين خلال زيارته لـ«إكسبو 2020» بالعروض التي قدمها نادي الطموح، كما قدمت الشكر الى وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي المفوض العام لـ«إكسبو2020» والوكيل المساعد فيصل المتلقم نائب المفوض العام على ما قدموه من دعم وتشجيع ومؤازرة في جميع العروض وخلال المشاركة، كما قدمت الشكر للهيئة العامة للرياضة والى اللاعبين وأولياء الأمور الذين حرصوا على مصاحبة أبنائهم.



من جانبها، أشادت وكيل وزارة الإعلام والمفوض العام لـ«إكسبو2020» منيرة الهويدي بالصورة الحضارية المشرفة التي قدمها أبناء نادي الطموح، مثمنة مبادرة النادي بالمشاركة والحس الوطني الصادق الذي صاحب كافة العروض وتقديم لوحات كويتية مبدعة أثارت الكثير من الاعتزاز والفخر وحظيت بإعجاب الجميع.



وأوصت الهويدي على ضوء هذا النجاح والحضور المميز بمشاركة نادي الطموح في نسخة اكسبو أوساكا اليابان 2025.