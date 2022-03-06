هادي العنزي



يواجه فريق كرة السلة بنادي الكويت نظيره كاظمة في الـ 6:30 من مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في قمة الجولة الخامسة والأخيرة من القسم الثالث للدوري الممتاز لكرة السلة، ويشتعل الصراع بين الفريقين على صدارة الترتيب، بعد ما تفوق كل منها على الآخر في القسمين الأول والثاني، وتساويهما في النقاط بـ 27 نقطة لكل منهما، وبفارق التسجيل لمصلحة الكويت. كما يلتقي الجهراء مع برقان في الـ 4:30 مساء اليوم، ويختتم القسم الثالث للدوري بمباراة تجمع القرين مع القادسية في الـ 8:30 مساء اليوم، وقد ضمن الجهراء تأهله ثالثا والقادسية رابعا إلى الدور الحاسم للبطولة، الذي يقام بنظام الـ«بلاي أوف» من 5 مباريات، على أن يتأهل الفائز في ثلاث منها إلى المباراة النهائية على اللقب.



قمة الحسم تبدو متكافئة في كل شيء على الورق، فالأجهزة الفنية لدى المعسكرين تعرف جيدا القوى الضاربة، ونقاط الضعف لدى كل منهما، وقد وضع المدرب الأميركي كيسي أوينز بصمة مميزة مع كاظمة، وجعله مرشحا فوق العادة للظفر باللقب الذي غاب طويلا عن «السفير»، مستعينا بخدمات «المايسترو» أحمد البلوشي، والأميركي المتألق زاك لوفتون، وحسين الخباز، وعبدالله الصراف.



وعلى الجهة الأخرى، يعرف الخبير الألماني بيتر شومرز المدير الفني للكويت كيفية الحصول على أفضل النتائج لفريقه، وهو الذي قاده إلى اللقب الخليجي، وثاني العرب في الأشهر القليلة الماضية، مستفيدا بعملية «المداورة» التي يتقنها في ظل توافر عدد غير قليل من المتميزين في فريقه، أمثال عبدالله الشمري، وعزيز محمد، وأبناء عدنان حمد ومحمد، وتركي حمود، وفهد الشمري، والمحترفين البوسني علم الدين كيكانوفيتش، والأميركي والتر هودج، وتبقى ورقة عدم كشف كافة الأوراق التكتيكية حاضرة في ذهن المدربين الأميركي والألماني، لاحتمال مواجهة متوقعة في النهائي.