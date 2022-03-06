هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل نجم العنزي أن فريقه بسط أفضلية واضحة في الشوط الثاني أمام الشباب في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة 12 لدوري stc للدرجة الممتازة، مضيفا ان فريقه كان الأقرب للخروج فائزا بنقاط المباراة كاملة. وذكر العنزي أن الشوط الأول شهد رغبة واضحة لكلا الفريقين بالفوز، وظهر ذلك جليا من خلال النزعة الهجومية التي أسفرت عن تسجيل 4 أهداف، وقال: «دخلنا المواجهة برغبة الفوز، وقد تحضرنا جيدا للمباراة، وبصفوف شبه مكتملة، باستثناء غياب المدافع جاسم كرم، وقدمنا أداء جيدا طوال الـ 90 دقيقة، أمام فريق سجل نتائج ملحوظة في القسم الثاني للدوري، ولكن تبقى النتيجة جيدة، ونطمح إلى تحقيق الفوز في المواجهات المقبلة، رغم صعوبتها، وذلك بعد ما أصبحت المسابقة أكثر تنافسية عنها في المواسم السابقة».