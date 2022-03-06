مبارك الخالدي



يعقد اتحاد كرة القدم اجتماعا اليوم مع المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأول التشيكي فيتسلاف لافيكا بحضور اعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد، ومن المقرر ان تجرى خلال الاجتماع مراسم توقيع العقد مع لافيكا الذي سيتولى الاشراف على قيادة منتخبنا الوطني الاول وكذلك المنتخب الاولمبي خلال المرحلة المقبلة.



وكان لافيكا قد وصل الى البلاد فجر الخميس الماضي وباشر مهامه بمتابعة منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز، كما سيتابع منافسات الجولة الـ 13 تمهيدا لاختيار قائمة اللاعبين. ويرافق لافيكا في جولاته مدير المنتخب الاول فهد عوض ومدرب الحراس سمير دشتي. وعلمت «الأنباء» ان المدرب سيطلع كذلك على كل التقارير الفنية لمن سبقه من المدربين الاسبان والتي تتضمن تقارير فنية عن اللاعبين.



ومن المتوقع ان يستعرض اجتماع اتحاد الكرة اليوم خطط وبرامج اعداد الازرق الذي يستعد للمشاركة في منافسات المجموعة الاولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس آسيا في الصين 2023، والمقرر استضافتها في البلاد يونيو المقبل بمشاركة منتخبات الاردن واندونيسيا ونيبال.



ويتضمن برنامج اعداد الازرق السفر الى مالطا لإقامة معسكر تدريبي قصير خلال الفترة من 20 الى 30 من الشهر المقبل وخوض مباراتين وديتين مع منتخبي لاتفيا ومالطا.



وفي ملف منتخبنا الاولمبي سيواجه الازرق استحقاقا مهما متمثلا في المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في اوزبكستان المقرر اقامتها في يونيو المقبل، حيث أوقعت القرعة الازرق في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات استراليا والاردن والعراق، ويسبق هذا الاستحقاق المشاركة في دورة الالعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت مارس المقبل وهي فرصة مناسبه لتأهيل وإعداد الأزرق قبل السفر الى اوزبكستان.



من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن الأقرب لموعد نهائي بطولة كأس ولي العهد بين فريقي العربي والكويت هو 14 الجاري على ستاد جابر الدولي.