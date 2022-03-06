يحيى حميدان



أنجز كاظمة مهمته بنجاح بعد فوزه على النصر 2-1 مساء امس على ستاد «الصداقة والسلام» ضمن الجولة الـ 12 من دوري stc الممتاز لكرة القدم.



وارتقى «البرتقالي» برصيده الى 25 نقطة، فيما دخل «العنابي» دائرة الخطر بعدما بقي على رصيده السابق بـ 12 نقطة في المركز السادس.



واختار الفريقان إغلاق مناطقهما الخلفية بشكل واضح في الشوط الاول، والذي جاء شحيحا في المحاولات واعتمد كل طرف على تدوير الكرة في المناطق البعيدة عن الخطورة، ولجأ النصر للكرات الطويلة في بعض الاحيان والتي أسفرت عن المحاولة الخطيرة الوحيدة لـ «العنابي» من عبدالمحسن العجمي ولكن تصدى لها حارس كاظمة حسين كنكوني بتألق.



بعدها مالت الافضلية النسبية لـ «البرتقالي»، وكانت أولى المحاولات الخطرة من شبيب الخالدي، ثم جرب الاردني احمد العرسان حظه بتسديدة من مسافة بعيدة مرت بالقرب من المرمى.



وافتتح كاظمة التسجيل عن طريق بندر بورسلي بذكاء بعدما وضع الكرة في الشباك رغم الرقابة «النصراوية» اللصيقة (43).



وفي الشوط الثاني، عزز «البرتقالي» من تقدمه بهدف ثان بقدم مدافع النصر، العاجي أدو روبن، بالخطأ في مرمى فريقه بعد كرة عرضية من ناصر الفرج (51).



وقلص مهاجم «العنابي» النيجيري دينيس سيسوجه الفارق بعد متابعة جيدة لكرة زميله عدي الصيفي (54).



ولم تفلح محاولات الفريقين في هز الشباك، سواء لتسجيل هدف الضمان لكاظمة او التعديل للنصر، لتنتهي المواجهة بفوز «البرتقالي» بهدفين مقابل هدف.