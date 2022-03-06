يحيى حميدان



اعتبر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، التونسي نبيل معلول، أن الفوز على القادسية 3-0 أول من امس ضمن الجولة الـ 12 من دوري stc الممتاز لم يكن سهلا رغم النتيجة الكبيرة.



وأضاف معلول أن «الاصفر» لعب معنا الند للند في البداية، وكتب الله لنا التوفيق في النهاية، مشيرا الى أن تحقيق الانتصار على القادسية للمرة الثالثة على التوالي أمر ليس سهلا ويعكس حجم العمل الذي نقوم به في «الأبيض». وبين أن النتائج الكبيرة التي يحققها الفريق الكويتاوي في المباريات الأخيرة تسعدنا بعد تسجيل 16 هدفا في المباريات الاربع الأخيرة وهو ما يجعلنا نقول «الماكينة الكويتاوية بدأت العمل». وأوضح معلول انه وقع مع «الأبيض» في وقت متأخر ولم يكن يملك الوقت الكافي لإيصال الفريق للفورمة المطلوبة بسبب ضيق الوقت، إذ انه في الشهر الرابع فقط مع الفريق، متمنيا الارتقاء بالمستوى الفني والنتائج أكثر.



هذا، وتعرض مهاجم الكويت، التونسي طه ياسين الخنيسي، للإصابة خلال مباراة القادسية ولكنها لا تدعو للقلق حسب الفحوص الأولية التي أجراها الجهاز الطبي. من جهته، قال مهاجم القادسية عيد الرشيدي إن الفريق لم يظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول أمام الكويت ولكنه عاد في أول ربع ساعة من الشوط الثاني واستحوذ على المباراة، لكن كانت هناك أخطاء فردية تسببت في أهداف يتحملها الجميع وليس لاعبا أو اثنين.



وأضاف انه لا يمكن أن يلقى اللوم على المدرب ناصر الشطي الذي لم تتجاوز حصصه التدريبية مع الفريق 15 حصة، وبالتالي إلى الآن لم يضع استراتيجيته. وقدم الرشيدي اعتذاره لجماهير الأصفر باسمه وباسم جميع اللاعبين الذين يدركون حجم المسؤولية ويريدون إسعاد الجماهير ولكن «ما باليد حيله» إلا أننا نعدهم بإسعادهم في المباريات المقبلة.



إلى ذلك، عبرت جماهير القادسية عن غضبها الشديد بعد المباراة، وألقى البعض باللائمة على مجلس الإدارة والمدرب وطريقة لعبه، فيما وجه البعض اللوم للاعبي الخبرة وكبار السن وحكم المباراة، وهو الأمر نفسه الذي تكرر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرامج الرياضية، مطالبين بضرورة رحيل مجلس الإدارة.