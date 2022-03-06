حقق منتخب الكويت للكيوكوشن ذهبية وفضية في بطولة العالم للاشيهارا كاراتيه التي اقيمت على مدار يومين في مدينة انطاليا التركية بمشاركة 141 لاعبا يمثلون 17 دولة.



وأوضح رئيس وفد المنتخب ومدرب الفريق حسن الكندري لـ«كونا» ان حمزة بهبهاني حقق ذهبية فئة وزن تحت 85 كيلو، فيما أحرز ضاري الشمري فضية فئة وزن تحت 75 كيلو. وأضاف أن المنافسة في البطولة كانت قوية من جانب المنافسين إلا أن الاستعدادات والتدريبات المكثفة التي قام بها المنتخب أثمرت تحقيق نتائج متقدمة. وأشار إلى أن المنتخب في الفترة القليلة المقبلة سيكثف تدريباته استعدادا لبطولة (صيدا فايت) الاحترافية والتي ستقام في لبنان نهاية الشهر الجاري.