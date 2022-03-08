مبارك الخالدي - يحيى حميدان



تعود عجلة دوري stc للدرجة الأولي إلى الدوران مساء اليوم بمواجهتين في الجولة 15 تقامان في نفس التوقيت 6:20 مساء، إذ يحل الساحل ضيفا ثقيلا على خيطان في قمة مواجهات الجولة إذ يخوض الفريقان المباراة وفي رصيد كل منهما (21 نقطة) إلا أن فارق الأهداف منح أبناء الساحل الصدارة، فيما يلتقي الجهراء الثالث برصيد (20 نقطة) على ستاد مبارك العيار مع برقان الرابع بـ(10 نقاط). ويغيب عن مواجهات الجولة فريق الصليبخات الذي يقبع في مؤخرة الترتيب بـ(8 نقاط).



ومن المتوقع أن يشهد لقاء الساحل وخيطان إثارة كبيرة وندية لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز للانفراد بالصدارة، فيما يتطلع الجهراء بآمال عالية إلى استعادة نغمة الفوز على حساب برقان المتذبذب واعتلاء الصدارة في حال انتهاء اللقاء الآخر بالتعادل أو التقدم إلى المركز الثاني على اقل تقدير. من جهة اخرى، يفتقد فريق برقان جهود 6 لاعبين في مباراته اليوم أمام الجهراء.



ويغيب عن «الذهبي» كل من: ضاري الرقم وهادي الحربي بسبب عقوبة الطرد، وحمود حزمي لتراكم الإنذارات، وعبدالرحمن الرياحي ونواف المطيري للإصابة، ومشعل خالد لعدم جاهزيته.



وقال مدير فريق برقان مصطفى عزيز لـ «الأنباء» إن العمل في الأيام الماضية كان معنويا مع اللاعبين أكثر مما هو فني بسبب ابتعاد الفريق بفارق 10 نقاط عن صراع التأهل إلى الممتاز، مبينا:«الجميع لم يرفع راية الاستسلام فلدينا 15 نقطة متاحة وفي حال عدم التفريط في أي نقطة من الممكن الدخول في حسابات التأهل من جديد».



وأشار إلى أن المنافس اليوم يعد من الفرق المتطورة وعلينا الحذر منه، خاصة أننا خسرنا أمامه في اللقاء الأول بينما تغلبنا عليه في المواجهة الثانية.