ناصر العنزي



من جديد، تعود عجلة التنافس في دوري stc الممتاز للدوران اليوم بمباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الـ 13 والتي تجمع القادسية الخامس على الترتيب برصيد (20 نقطة) مع التضامن التاسع برصيد (8 نقاط) على ستاد نادي الكويت.



ويخوص «الأصفر» لقاء اليوم بعدما تأخر في الترتيب وهو الذي كان قبل الجولة الماضية منافسا على الصدارة بعد خسارته «الموجعة» من الكويت بثلاثية نظيفة فتحت جروحا في صفوف الفريق وبات عليه تحقيق الفوز في مبارياته المتبقية كي يعود للمنافسة التي يتزاحم عليها حاليا الكويت وكاظمة والعربي والسالمية، وقد فتحت الخسارة أمام «الأبيض» باب التساؤلات عن استمرارية عدد من عناصر الفريق بعد المستوى غير المقنع الذين ظهروا عليه في اللقاء وفي مقدمتهم المحترفان روماريو وتراشي وعناصر محلية مثل فهد الأنصاري وأحمد الظفيري وضاري سعيد مما يتطلب من المدرب ناصر الشطي منح الفرصة الأساسية للاعبين آخرين، علما أن الفريق يفتقد اليوم خدمات قائد الفريق بدر المطوع الذي تحصل على طرد مباشر في اللقاء الأخير، وأيضا المدافع خالد إبراهيم المصاب بتمزق في العضلة الخلفية مما يحتاج إلى راحة وعلاج لمدة 3 أسابيع.



أما التضامن فيأتي في مركز متأخر وأصبح مهددا بالهبوط إلى الدرجة الأولى بعد أن فقد نقاطه خلال المباريات الماضية وآخرها تعادله مع اليرموك ولذلك فإن خسارته اليوم ستؤزم من موقفه في البقاء بدوري الأضواء.