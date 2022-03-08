أعلن اتحاد الجمباز عن نيل 10 حكام كويتيين الشارة الدولية في اللعبة، وهم: محمد عبدالرسول، بدر حسن، صلاح عسكر، حمد الموسوي، عبدالحسين الخليفي، محمود الحرز، موسى المنصور، عبدالرحيم العوضي، علي الكندري وحيدر الجعفر.



وأفاد المدير الفني في الاتحاد محمد عبدالرسول بأن هذا الإنجاز تحقق في ظل سعي مجلس إدارة الاتحاد للارتقاء بالمستوى التحكيمي وزيادة عدد الحكام الكويتيين وفتح الأبواب أمامهم للمشاركة في قيادة المنافسات الدولية، مضيفا أن نجاح 10 حكام دفعة واحدة في اجتياز اختبارات الشارة الدولية يعد سابقة منذ تأسيس الاتحاد الكويتي في مطلع ستينيات القرن الماضي.

وقال إن اللجنة الفنية في الاتحاد وضعت خطة محكمة لتمكين أكبر عدد من الشباب الكويتي في الحصول على الشارة الدولية، موضحا أن اللجنة نظمت سلسلة محاضرات على مدى شهر كامل تخللتها عدة امتحانات أسبوعية.

واشار الى أنه وضمن خطط الاتحاد للعام 2023 فقد تأهل الحكم الدولي بدر حسن لاجتياز امتحان التصنيف الأول ليكون بذلك أول حكم كويتي وخليجي يجتاز هذه المرتبة والتي تمنحه صفة خبير في تحكيم الجمباز الفني للرجال.