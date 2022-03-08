تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة من 8 حتى 30 مارس الجاري والتي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025 التي اعلن عنها خلال ديسمبر الماضي لدعم الرياضة بالعديد من المواهب خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الرغبة السياسية في بناء جيل جديد من الشباب والاهتمام بهم لتمثيل الكويت في المحافل الخارجية.



وتقام الدورة برعاية بنك الكويت الوطني ومشاركة ما يقارب 690 لاعبا ولاعبة في 6 ألعاب رياضية هي: كرة القدم العشبي رجال، كرة القدم صالات رجال ونساء، كرة السلة نساء وكرة الطائرة رجال ونساء.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد الرياضي الكويتي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد أن الاتحاد سخر كل الإمكانات الفنية والبشرية لإنجاح النسخة الأولى لدوري الألعاب الرياضية للتعليم العالي التي تعد باكورة الدورات التي ينظمها الاتحاد والتي شهدت عملا جادا خلال الفترة الماضية من التجهيز والإعداد حتى تظهر بالشكل الذي يتناسب مع مكانة التعليم العالي برعاية بنك الكويت الوطني الشريك الاستراتيجي لأنشطة وفعاليات الاتحاد والتي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد 2021-2025.



وأضاف: «كافة اللجان العاملة ولجنة التعليم العالي بالاتحاد تعمل برؤية واضحة وعزيمة صلبة لنعيد للكويت بريقها الرياضي وللرياضة المدرسية والجامعية رونقها بدعم كل مؤسسات ووزارات الدولة، خاصة ان الدورة تشكل دعامة أساسية للمسيرة الرياضية وتمثل انطلاقة لنهج رياضي جديد نحترم فيه تاريخا مضى وحاضرا نصنع به مستقبلا تستحقه الكويت».



وتفتتح منافسات مسابقة كرة القدم بـ 6 مواجهات ضمن المجموعات الثلاث في الظهور الأول، حيث يلعب في إطار المجموعة الأولى فريق قوة الإطفاء العام مع فريق كلية الكويت التقنية في الساعة السادسة على ساحة الفحيحيل، وفي تمام الساعة الثامنة ستكون مواجهة كلية القانون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وفي المجموعة الثانية تستضيف ساحة الصليبيخات مواجهتي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مع كلية الجونكوين في السادسة، وكلية تكنولوجيا الطيران مع الجامعة الأمريكية في الثامنة، وتلتقي جامعة الخليج مع الجامعة الأسترالية وجامعة الكويت مع كلية الكويت للعلوم في إطار منافسات المجموعة الثالثة في ساحة الجهراء.